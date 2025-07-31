أحمد نبيل: تكريمي بمهرجان المسرح "عندي بالدنيا" وحسيت إنى رجعت 30 سنة

عبر الفنان أحمد نبيل، عن سعادته بالتكريم في المهرجان القومي للمسرح وشعوره بتقدير مشواره من بلاده، قائلا: "أنا تكرمت كثيرا في البلاد العربية والأوروبية والهند واستراليا بشكل مجاملة وتقدير إنما لما يبقى في بلدي ويقولوا لي هتقدر من بلدك بتبقى متعة مصرية وسط أهلي وناسي ووطني".

وأضاف احمد نبيل، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه فوجئ بتصفيق الصالة كلها له خلال التكريم، قائلا: "إن كل الصالة تحييني دي عندي بالدنيا كلها والوزير يقابلني وفنانين كبار وده كله تكريم لتاريخي وأعمالي وحسيت أنى رجعت 30 سنة في حياتي".

معاهد بانتومايم

وأشار الفنان أحمد نبيل، إلى أنه يسافر حاليا لدولتي المانيا والنمسا بخصوص شغل "بانتومايم"، متابعا: "كنت بروح اتفرج على معاهد بانتومايم في السبعينات ودلوقتي بخرج مسارح هناك"، موضحا أن كل حركة يعملها لابد يكون فاهمها الجمهور.