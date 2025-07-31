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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب البنجر السحري.. هل يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الخرف؟

فوائد شرب عصير البنجر في خفض ضغط الدم
فوائد شرب عصير البنجر في خفض ضغط الدم
آية التيجي

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن تناول جرعتين فقط من عصير البنجر يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع إلى المعدلات الطبيعية، خاصة لدى كبار السن، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

فوائد شرب عصير البنجر في خفض ضغط الدم

وأجريت الدراسة بواسطة باحثون من جامعة إكستر وشملت مجموعة من كبار السن والشباب، أظهرت أن كبار السن الذين تناولوا العصير يوميًا لمدة أسبوعين لاحظوا تحسنًا كبيرًا في ضغط الدم.

كما كشفت النتائج، أن البنجر لا يحسن ضغط الدم فقط، بل يرفع من مستويات البكتيريا المفيدة في الفم، والتي تساهم في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وأوصوا الباحثون، بدمج الخضروات الغنية بالنترات مثل البنجر، السبانخ، الجرجير، الكرفس والكرنب في النظام الغذائي اليومي، خاصة لكبار السن الذين تنخفض لديهم قدرة الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك مع التقدم في العمر.

فوائد شرب عصير البنجر في خفض ضغط الدم

المفاجأة أن شرب عصير البنجر ارتبط كذلك بتقليل خطر الإصابة بالخرف، عبر تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، وتحسين الوظائف المعرفية من خلال زيادة النتريت في الفم.

وأوضحت الدراسة أيضًا انخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، المعروف بدوره في سد الشرايين والتسبب في أمراض القلب، كما لوحظ تراجع في وجود بكتيريا ضارة مرتبطة بزيادة معدل الوفاة لدى كبار السن.

وقال الدكتور لي بينيستون، من مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية، إن الدراسة تفتح آفاقًا جديدة في فهم العلاقة بين النظام الغذائي وصحة القلب والدماغ، مضيفًا أن هذا النوع من الأبحاث يُعد مثالًا على كيف يمكن للغذاء أن يدعم الشيخوخة الصحية.

فوائد شرب عصير البنجر في خفض ضغط الدم

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن نحو 175 ألف شخص في المملكة المتحدة يفقدون حياتهم سنويًا بسبب أمراض القلب والدورة الدموية، ما يعادل 480 شخصًا يوميًا.

وفي ضوء هذه النتائج، يبدو أن كوبًا من عصير البنجر يوميًا قد يكون خطوة بسيطة لها أثر كبير في تعزيز صحة القلب والدماغ، خاصة لدى كبار السن.

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