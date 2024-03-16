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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025| التضامن الاجتماعي في أسبوع

صدى البلد

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من  الأول من مارس 8 إلى 14 مارس 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 8 مارس:

-  الهلال الأحمر المصري يفتتح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات المطبخ الإنساني بمدينة الشيخ زويد لتعزيز الإمداد الغذائي ومواصلة الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة.
-  في إطار اهتمام التضامن الاجتماعي بالمناطق الحدودية.. برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ لقاءاتٍ توعية للمقبلين على الزواج بغرب أسوان وغرب سهيل والكرور، ويستكمل تدريباته المتخصصة بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع زيادة قيمة الدعم النقدي الموجه للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية الشهر الماضي.

السبت 9 مارس:

-  نيفين القباج تستقبل وزيرة الدمج والتطوع بدولة مالطا، وتوجه بزيارتها للهلال الأحمر المصري وصناع الحياة لتفقد أنشطة التطوع والمشاركة المجتمعية في الإغاثة، وتوقعان بروتوكول بشأن دمج أطفال التوحد وفي تعبئة وإدارة المتطوعين.
-  بتشريف  رئيس الجمهورية.. القباج تشهد فعاليات الندوة  التثقيفية رقم "39" للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. 
-  المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة بعنوان "المواجهة الدستورية والجنائية فى مكافحة أنماط الفساد" بمحافظتي قنا ومطروح فى إطار دور المركز فى دعم خطط التنمية المجتمعية.
-  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك طلاب جامعتي الإسكندرية وفاروس حوارًا مفتوحًا عن خطط وبرامج الصندوق، وأهمية رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات وسبل استثمار طاقات الشباب.

الأحد 10 مارس:
  
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفال مدرسة دي لاسال الفرير بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسها، بحضور رئيس الوزراء الأسبق ووزير البترول وسفير فرنسا بالقاهرة.
-  وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يقدم الشكر لمحافظ أسوان ووزارة التضامن الإجتماعى على توفير المساعدات الانسانية للوافدين من السودان على إثر الصراعات الداخلية فى إبريل 2023.
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن حملة بنك الطعام "إفطار صائم" خلال شهر رمضان المعظم تحت شعار "20 سنة أمناء على أموال الزكاة".
-  معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات التراثية واليدوية بكايرو فاستيفال ينتهي من فعالياته بمشاركة 450 من المنتجين والمعارضين ويحقق مكاسب كبيرة قبل شهر رمضان المبارك.
-  مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبتمويل من المصرف المتحد، تفتتح  أعمال تطوير  قريتي  نجع الجسور ونجع سيدنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة 10 مليون جنيه.

الإثنين 11 مارس :

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وتناقش مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 المقدرة بإجمالي 35.6 مليار جنيه.
-  14,500 رائدة مجتمعية تعزز جهود التوعية الأسرية والمجتمعية في موضوعات العادات الصحية السليمة، والتمكين الاقتصادي، وترشيد الاستهلاك، في إطار حملات "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في قرى ومراكز "حياة كريمة".
-  وزارة  التضامن الاجتماعي تدير جلسة حوار مجتمعي بشأن مشروع قرار البيوت الصغيرة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني العاملين والمهتمين بملف الرعاية الأسرية وشبة الأسرية.
-  في إطار اهتمام الوزارة بتحسين نسب الاستجابة للمواطنين.. القباج تترأس اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل منظومة الشكاوى بالوزارة لاستعراض ميكنة المنظومة وتحسين جودة أداءها.

الثلاثاء 12 مارس:

-  مع بدء شهر رمضان الكريم.. مديريات التضامن الاجتماعي تدفع بجهود مكثفة لتوزيع المساعدات العينية والمواد الغذائية والوجبات الجاهزة للأسر والفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبإِشراف السادة المحافظين.
-  حملة "هنوصلك" تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات بالتنسيق مع 194 مكتب تأهيل ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري وتنفذ 1,384 حملة  في قرى 23 محافظة  للتعريف بمزايا بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
-  مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالمنيا تحتفل بتخريج الدفعة الاولى من تدريب المنسقات الميدانيات المكلفات بالتمكين الاقتصادي للسيدات المنفذات لمشروعات متناهية الصغر بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

 الأربعاء  13 مارس :

-  التضامن الاجتماعي تدشّن المرحلة الثالثة من مبادرة «العمر الذهبي» لكبار السن بمشاركة دور وأندية المسنين بأربع محافظات.
-  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووفد مرافق له يترأس وفد الصندوق المشارك في فعاليات الدورة 67 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا.
-  توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مشوار التنموية بهدف تمكين الأسر المتوقع تخرجها من تكافل وكرامة فى إطار برنامج فرصة التمكين الاقتصادي.
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق أعمال "مرصد وعي" لمتابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك ورصد طرق طرحها لقضايا الأسرة والمجتمع للعام الثالث على التوالي.

الخميس 14مارس:      

- المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تقدم مساعدات نقدية وعينية بقيمة 32,500 مليون، ومشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه لأسر مستحقة في 14 محافظة.
-  وفد من منظمة يونيسف يزور وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف بحث مجالات التعاون في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية والإغاثة وتوفير أفضل ممارسات للتعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.
-  التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة واللقاء يتناول وضع الرؤى لاستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
-  الهلال الأحمر المصري، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، يواصل إعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين المطبخ الإنساني وقطاع غزة.

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