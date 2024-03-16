بعثة منتخب السامبو تطير إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

غادرت بعثة المنتخب المصري للسامبو مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت في طريقها إلى دولة غانا للمشاركة في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الإفريقية المقامة في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس الجاري.

وتضم بعثة المنتخب المصري للسامبو 6 لاعبين سيف الدين محسن، أحمد عبد الباسط، فارس أحمد، إبراهيم محمد، مريم حمدي، آلاء محمود، فيما يتواجد محمد صبيح رئيسا للوفد ومريم يحيى مدربة المنتخب، رئيس لجنة السامبو بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والحكم الدولي زينب مأمون.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ 13 الظهور الأول للعبة السامبو – أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج - حيث تقام منافسات السامبو خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.

وتقام النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الإفريقية تحت رعاية رئيس دولة غانا نانا اكوفو ادو، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات (منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد) و 7 ألعاب استعراضية.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور محمد عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ويرافقه دكتور معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، نائبًا.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 144 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 83 ميدالية ذهبية و 33 ميدالية فضية و 28 ميدالية برونز والجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت ب 6 نسخ أخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.