عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب السامبو تطير إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

غادرت بعثة المنتخب المصري للسامبو مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت في طريقها إلى دولة غانا للمشاركة في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الإفريقية المقامة في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس الجاري.

وتضم بعثة المنتخب المصري للسامبو 6 لاعبين سيف الدين محسن، أحمد عبد الباسط، فارس أحمد، إبراهيم محمد، مريم حمدي، آلاء محمود، فيما يتواجد محمد صبيح رئيسا للوفد ومريم يحيى مدربة المنتخب، رئيس لجنة السامبو بالاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والحكم الدولي زينب مأمون.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ 13 الظهور الأول للعبة السامبو – أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج - حيث تقام منافسات السامبو خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.

وتقام النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الإفريقية تحت رعاية رئيس دولة غانا نانا اكوفو ادو، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات (منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد) و 7 ألعاب استعراضية.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور محمد عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ويرافقه دكتور معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، نائبًا.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على  144 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 83 ميدالية ذهبية و 33 ميدالية فضية و 28 ميدالية برونز والجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت ب 6 نسخ أخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

مرة واحدة..قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن عمرة رمضان

الانتخابات الرئاسية الروسية.. نسبة التصويت ترتفع إلى 82٪

حكم المتوفي وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من قضاء ما عليه

الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز القصص والروايات حول قصة مسلسل الحشاشين

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ