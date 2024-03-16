استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة بالدوحة غدًا

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، آخر مستجدات هدنة غزة، إذ ذكر التقرير أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيتم استئنافها غدًا في الدوحة، بمشاركة رئيس وزراء قطر ومسئولين مصريين ورئيس الموساد.

وأوضح التقرير أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس، وقد يكون من الصعب على إسرائيل التنازل لحماس وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم خطيرة.

وتابع : "ضمن صفقة هدنة وفق إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، التي يتم التفاوض عليها، مبررة ذلك بأنه "يُنظر إلى السجناء على أنهم قضية حقوقية كبيرة للفلسطينيين وقضية أمنية كبيرة لإسرائيل".

وأوضح التقرير، الذي يناقش كيف أصبح الأسرى الفلسطينيون محوريين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة: "إنه قد يكون من الصعب على الإسرائيليين التنازل عن هذا الأمر، فمن بين أخطر الشخصيات الـ57 الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، العقول المدبرة للتفجيرات التي وقعت في إسرائيل في فندق ومركز تسوق، والتي أسفرت عن مقتل 65 إسرائيليًا، والتي يُنظر إليها على أنها من أسوأ الهجمات في إسرائيل، والمخطط لاغتيال وزير إسرائيلي، ويقضي آخر 54 حكما بالسجن المؤبد لتنظيمه تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل 46 إسرائيليًا".