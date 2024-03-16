تأجيل عرض قانون تجنيد "اليهود المتشددين" بسبب الخلاف بين نتنياهو وجانتس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن قانون تجنيد الحريديم "اليهود المتشددين"، لن يطرح على الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية غدا الأحد بسبب خلافات بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس وبعض من الوزراء.

يأتي ذلك على الرغم من محاولة نتنياهو ووزرائه المستمرة التوصل إلى نص مبادئ متفق ، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وبحسب الصحيفة فأنه في الأيام الأخيرة، بذلت جهود كبيرة للتوصل إلى مشروع قرار متفق عليه بشأن قانون التجنيد لليهود المتشددين، والذي سيتم تقديمه في نفس الوقت الذي يتم فيه الترويج لقانون الخدمة الأمنية والاحتياطية الذي يتطلبه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الدائرة حول نتنياهو، حددوا اجتماع مجلس الوزراء المقبل باعتباره الموعد المفضل لطرح مبادئ قانون التجنيد، الأمر الذي سيضمن للحكومة الحالية أن يكون لديها بعض الوقت لحل هذه القضية.