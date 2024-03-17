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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنورة كلمة السر.. الفنادق العائمة بالأقصر تجذب السائحين في رمضان.. فيديو

صدى البلد

الاحتفال بشهر رمضان المبارك يختلف من محافظة لأخرى ، ففى الأقصر الاحتفال شكل تانى حفلات ذكر و مديح فى كل مكان .

ففى الفنادق السياحية سواء الثابتة أو العائمة يتم تنظيم احتفالية ثراثية بطعم رمضان بالفلكور الصوفى “ رقصة التنورة ” حيث يستمتع السائح بها كثيرا ويتسارع لاخر الصور التذكارية مع راقص التنورة .

يقول محمد الأمير السيد أحد العاملين بالفنادق السياحية أنه يتم تنظيم هذه الحفلات عن طريق الفندق بالتعاون مع الشركة المتظمة للرحلة حيث تبدأ الفقرة بدخول راقص التنورة مصاحبة بأنوار معينة على انغام الاغانى الصوفية وسط فرحة وسعادة من جميع السائحين .

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ويقول “ محمد سالم ” أحد راقصي  التنورة ، عندما يدخل للرقص يبدأ بالف عكس اتجاه عقارب الساعة ثم اقوم بفتح التنورة الملفوفه حول خصري ورفعها لأعلى على انغام الموسيقي الصوفية مع صوت الرق والدفوف 

ويشير “ سالم ”  أن كل حركة اقوم بها  تحمل معنى ، فعندما ارقص رافعا يدى إلى أعلى والأخرى بالاسفل تعنى هو التواصل بين السماء والأرض. وعندما اسرع  في الحركة أعنى بهذه الحركة بانتى سعيد فحركتى الدائرية تعنى كحركة النجوم حول الشمس .

وأوضح “ سالم ” بأن السائحين ينبهرون بالتنورة والوانها وأنوراها ويتسارعون فى التصوير واخذ الصور التذكارية معى .

 

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