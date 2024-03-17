عرض شوجر دادي وبعد الشر بقصر السينما

ضمن فعاليات شهر رمضان

يعرض فيلما"شوجر دادي" و"بعد الشر"بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفني الذي ينظمة قصر السينما ضمن احتفالات شهر رمضان الكريم.

ويعرض الفيلم السينمائي "شوجر دادي"بقصر السينما في 9 رمضان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أزمة منتصف العمر التي يعيشها بطل العمل، حيث تنقلب أحداث الفيلم رأسا على عقب عندما يعلم الأب "بيومي فؤاد" أبنائه البالغين برغبته في الزواج من امرأة ثانية على والدتهم" ليلى علوي".

الفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، كما يشارك مجموعة أخرى من الفناينن.

ويعرض يوم 19 رمضان الفيلم السينمائي الكوميدي "بعد الشر"، وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول "سولي" الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

الفيلم بطولة الكوميديان علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد ،ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.