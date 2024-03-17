إسماعيل يوسف: الزمالك قدم مباراة جيدة في نهائي الكأس وهذه رسالتي لدونجا

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على مباراة الأهلي والزمالك الماضية في نهائي كأس مصر.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة الأهلي كان بها مشاكل فنية كبيرة، والزمالك قدم 80 دقيقة بمستوى عالي".

وأكمل: "الزمالك سيطر على منطقة وسط الملعب وتشكيل الأهلي ساعد الزمالك كثيرًا، ولكنه لم يستغل ذلك".

وأردف: "مشكلة الزمالك عدم القدرة على استغلال أحداث المباراة والتسجيل من البداية، وعبدالله السعيد يتم استهلاكه في مركز غير مركزه".



وأضاف: "كان لابد من تواجد جوميز على رأس القيادة الفنية منذ فترة أكبر حتى يتمكن من معرفة المستوى الفني للاعبين".

وذكر: "فترة التوقف الدولي ستساعد جوميز بشكل كبير، وسيستطيع اختيار التشكيل الأنسب خلال الفترة القادمة".

وأتم: "هناك مشاكل أيضًا في بعض المراكز في تشكيل الزمالك بسبب عدم وجود بدائل وكذلك بعض الإصابات".

وقال: "الزمالك قام بالتدعيم في بعض المراكز ولكنه تغافل عن بعض المراكز الأخرى، ولابد من وجود مدافع وظهير ورأس حربة، وهناك مشكلة أيضًا في مستوى حراس المرمى".

ونصيحتي لـ دونجا في مركز اللاعب رقم 6 .. لابد أن تقوم بالدور التكتيكي الذي سيقوله المدرب، وقطع الكرات وتمريرها بشكل صحيح.. وخد طارق حامد مثال أعلى ليك.