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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمزارعي الموالح.. أهم النصائح الواجب مراعاتها خلال مارس

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس. 

 

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين عن محاصيل الموالح في الآتي:

 

أهم العمليات:

 

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير.

 

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة. 

 

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة. 

 

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر. 

 

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى. 

 

6-لزيادة العقد خاصة فى البرتقال ابو سرة بعد حدوث التزهير الكامل يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص – 1.5 قرص (10-15جزء في المليون) الرش على هيئة رزاز.

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