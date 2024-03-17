نائب يثمن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى

أشاد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2024 الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، المستشار أمير عادل رمزى حنا، واللواء محمد على توفيق لطفي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، والشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، وحاتم محمد متولي حسن منصور، ورانيا نصر على عبد العليم.

وقال " عبّد القوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه اللجنة التى تضم قامات سياسية وقضائية رفيعة المستوى ولها دورها الناجح والكبير فى العمل الأهلى سوف تعكف على اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ القرار الرئاسى ، مؤكداً أن العمل الأهلى فى عهد الرئيس السيسى يعيش عهده الذهبى.

واعتبر الدكتور طلعت عبد القوى هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة كبيرة لدعم العمل الأهلى وتحقيق جميع أهدافه لدعم جهود الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والمساهمة فى دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية معرباً عن ثقته التامة فى أن اللجنة سيكون لها دورها الكبير فى توسيع نطاق العمل الأهلى.

تجدر الاشارة إلى أن اللجنة تختص بتوجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019 والأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، على أن تنتهى اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ونصت المادة الثالثة من القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية على أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.