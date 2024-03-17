السيسي ورئيس وزراء بلجيكا يحذران من مخاطر اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

على هامش القمة المصرية الأوروبية

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، من مخاطر "اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية".



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي، على هامش القمة المصرية الأوروبية.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي انه تم خلال اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات المصرية الأوروبية، كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.