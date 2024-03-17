المفتي: مِن رحمة الله بعباده أنَه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان | فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال، هل يصح الصيام إذا أكل أو شرب العبد ناسيا؟.



قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مَن أفطر ناسيا سواء في صيام الفرض أو النافلة فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء".



أضاف: إن قَدَرَ على قضاء هذا اليوم فهو أَكْمَل وأَوْلَى خروجًا مِن الخلاف، موضحا أن مِن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنَّه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان.

‏