إحالة أوراق متهم بخطف صبي وهت.ك عرضه بالقليوبية لـ المفتى

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لإتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة مركز الخانكة.



تضمن أمر الإحالة في القضيه رقم ٢٠٢٣/٣٠٦٤٤ / جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٢٢٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بإتهام "عصام ص ع" ٢٠ سنة عام قام بخطف بالتحايل المجني عليه "أحمد م ف" "طفل" بأن استغل حداثة سنه موهما إياه على إعطائه حساب للألعاب الإلكترونية وتمكن بتلك الوسيلة من إستدراج المجني عليه حيث أبعده بقدرته عن أعين ذويه واصطحبه مستقلاً به عدة وسائل مواصلات.



وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.