شبانة: أدعو لمبادرة لفتح صفحة جديدة بين الأهلي وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حان الوقت لوجود علاقة طبيعية بين الأهلي وبيراميدز بدلا من حالة التربص الدائم من جانب مسئولي بيراميدز الذي يلجأون للقضاء ويدخلون في أزمات كثيرة مع القلعة الحمراء، موجها الدعوة لفتح صفحة جديدة بين الناديين.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيراميدز لديه استقرار مالي وقام بضم لاعبين كثيرين بمبالغ مالية كبيرة، ولم يتوج بأي بطولة حتى الآن، رغم أن طموحاتهم عالية".

وأضاف: "بيراميدز أصبح له تصنيف حاليا أفضل من الزمالك على مستوى قارة إفريقيا، والفريق اصبح يحافظ على تواجده في المربع الذهبي ولعب في دوري الأبطال هذا الموسم، ولكن التاريخ لا يذكر إلا البطل".

وزاد: "أقول لـ شريف إكرامي حارس بيراميدز، أن التاريخ لا يذكر سوى الأبطال، ولن يتذكر أحد مسألة التصنيف، والجميع يتذكر تتويج المقاولون العرب بالبطولات في الثمانينات، والاسماعيلي فاز بلقب افريقيا 1969".

وأكمل: "متفق مع إكرامي ان بيراميدز صنع حالة جيدة في الكرة المصرية، لكن الأمور لم تكتمل سوى بالفوز ببطولة".

ووجه شبانة رسالة إلى ممدوح عيد ومسئولي بيراميدز، بضرورة اغلاق صفحة الأزمات مع النادي الأهلي، وأن يكون هناك مساحة للود والتصالح بين الطرفين. وأن تكون العلاقات جيدة بين الجانبين، بعيدا عن ساحات القضاء، وتستمر المنافسة بقوة داخل الملعب فقط.