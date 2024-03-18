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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوة ناعمة للدولة.. وزير الهجرة: 14 مليون مواطن مصري في الخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وأوضحت أن تقديرات المصريين بالخارج تبلغ 14 مليون مواطن بينهم عدد كبير من الدارسين، والمهاجرين، ومزدوجي الجنسية، متابعة: المصريون بالخارج قوة ناعمة لمصر، وأي نجاح لهم يمثل نجاحا لمصر.

وكشفت الوزيرة، جهود إتاحة الفرصة أمام أبناء مصر للدراسة في الخارج في أي تخصص، مشيرة إلى أن الطلاب المصريين موجودين في أماكن كثيرة وليس الأمر قاصرا على السودان وأوكرانيا وروسيا، قائلة: "عندنا طلبة في كازاخستان".

وأشارت إلى استراتيجية المصريين الدارسين في الخارج، والتي تعمل على التعامل مع عددهم وأماكن تواجدهم وأبرز الدراسات التي يقومون بها.

وأعلنت إطلاق مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، ومن خلاله هناك شبكة تواصل بين الطلبة المصريين في مختلف الدول على مستوى العالم.

وكشفت جهود إعادة وإنقاذ الطلاب المصريين في الخارج وقت الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في عودة 10 آلاف طالب مصري في السودان، و10 آلاف طالب من أوكرانيا، و24 ألف طالب من روسيا.

وقالت: نقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل دمج الطلاب المصريين العائدين من الخارج، لاسيما من مناطق النزاعات.

الرئيس السيسي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مزدوجي الجنسية

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