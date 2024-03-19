استثمارات اجنبية جديدة بـ23 مليار دولار| تهدد بانهيار عرش الدولار.. تفاصيل

مصر، الدولة ذات الحضارة العريقة والتاريخ العظيم، تعاني من تحديات اقتصادية تتطلب جهودًا مستمرة للتغلب عليها وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا السياق، جاءت الاتفاقيات الأخيرة للحصول على تمويلات اقتصادية من مختلف الجهات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

