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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

استثمارات اجنبية جديدة بـ23 مليار دولار| تهدد بانهيار عرش الدولار.. تفاصيل

الدولار
الدولار

مصر، الدولة ذات الحضارة العريقة والتاريخ العظيم، تعاني من تحديات اقتصادية تتطلب جهودًا مستمرة للتغلب عليها وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا السياق، جاءت الاتفاقيات الأخيرة للحصول على تمويلات اقتصادية من مختلف الجهات الدولية لتقديم الدعم والمساعدة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
 

مصر البنك الدولي دولار الاقتصادي صندوق النقد الدولى الاستثمار الأجنبي

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