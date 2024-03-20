دينا الوديدي تحيي حفلا في الأوبرا .. السبت المقبل

تحيي الفنانة دينا الوديدي حفلا غنائيا يوم السبت المقبل بدار الأوبرا .

وتقدم دينا الوديدي مجموعة من أغانيها منها سكون، تماثيل، بعد البيبان ، الحرام ، السيرة ، دواير ، العرس ، الكون ، يابدر ياللى معدى ، احسنلك تبعد ، كتر الوجع ، وحده ، تدور وترجع ، ياجنوبي ، الله باقي.

تخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث تنوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر، بداية من الأغنية الرئيسية "بندهلك" التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

قالت دينا الوديدي: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة مهمة جدا بالنسبة لي لإني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".

يعقب ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "بلالين" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.