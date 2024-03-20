عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دينا الوديدي تحيي حفلا في الأوبرا .. السبت المقبل

دينا الوديدى
دينا الوديدى

تحيي الفنانة دينا الوديدي حفلا غنائيا يوم السبت المقبل بدار الأوبرا .

وتقدم دينا الوديدي مجموعة من أغانيها منها سكون، تماثيل، بعد البيبان ، الحرام ، السيرة ، دواير ، العرس ، الكون ، يابدر ياللى معدى ، احسنلك تبعد ، كتر الوجع ، وحده ، تدور وترجع ، ياجنوبي ، الله باقي.

تخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث تنوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر، بداية من الأغنية الرئيسية "بندهلك" التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.

قالت دينا الوديدي: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة مهمة جدا بالنسبة لي لإني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".

يعقب ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "بلالين" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.

الفنانة دينا الوديدى دينا الوديدي أغاني دينا الوديدي أعمال دينا الوديدى حفلات دينا الوديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

اللحظات الأخيرة فى حياة المونتيرة زينة مطاوع ومعلومات عنها

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

سلمى أبو ضيف تطرح أغنية أعلى نسبة مشاهدة

سمية الخشاب: مشهد دخولى القبر فى مسلسل بـ 100 راجل ذكرنى بوالدتى

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مسلسل المداح 4 الحلقة 10.. الجن يهزم صابر وغرق ابنه وحرق العرافة عزيزية

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 9.. سمية الخشاب تنقذ سما إبراهيم من القـ.تل

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ