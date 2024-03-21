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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: تصريحات وكيل معلول كانت بمثابة صدمة لجماهير الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات وكيل التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي كانت صادمة للجماهير في ظل الأنباء التي تتردد عن رغبة القلعة الحمراء في تجديد عقده، مشيرًا إلى أن الوكيل نفى وجود أي مفاوضات بين الطرفين من أجل تجديد التعاقد.

 

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "علي معلول لاعب قيمته كبيرة فنيًا، والأهلي عندما يريد حسم أي ملف يتم انجازه بأقصى سرعة، وفي الفترة الماضية ارتبط اسم اللاعب التونسي بالانتقال لأكثر من نادٍ منهم التعاون السعودي الذي نفى وجود أي مفاوضات مع معلول حاليا".

 

وأضاف: "ربما إعلان الأهلي عودة محمد شكري، يكشف امكانية عدم تجديد عقد علي معلول، خصوصا في ظل وجود نية أيضا لإعادة أحمد قندوسي كلاعب أجنبي، بالإضافة لوجود رأفت خليل ومحمد أشرف في نادي زد وهم معارين أيضًا".

 

وزاد: "أي لاعب مهم يقوم أي نادٍ بتجديد عقده مبكرًا، فهل الأهلي بدأ يفكر حاليًا في عدم التجديد مع معلول، أو الضغط على اللاعب لتجديد عقده موسم واحد فقط".

 

وأشار إلى أن صدمة تصريح وكيل معلول، بعدما كشف بأن مسئولي النادي لم يفتحوا أي حوار مطلقا بشأن التجديد مع الدولي التونسي.

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