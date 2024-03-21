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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: هناك انفراجة قريبا فيما يخص الحرب الإسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن بلاده تبذل كل الجهود، لتعزيز دورها الدبلوماسي، إقليمياً ودولياً، ومواصلة العمل على تعزيز الأمن والسلام والتحرك الفاعل في القضايا الدولية.

جاء ذلك على هامش استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى البلاد. 

وكشف الوزير الكويتي عن تحرّك بلاده دبلوماسيا ودوليا لإيقاف الحرب على غزة، معلناً عن انفراجة في هذه الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف اليحيا: بدأنا في هذا التحرك الكويتي الدبلوماسي لإيقاف الحرب على غزة منذ أكثر من شهرين، وخلال مشاركتنا في خمسة مؤتمرات دولية ركزنا على أزمة غزة، من منطلق حرصنا على أشقائنا في فلسطين، وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، وهل هناك ضغوط عربية على أمريكا لإيقاف الحرب على غزة، قال وزير الخارجية: «هناك ضغوط أوروبية وعربية على أعلى مستوى، وأؤكد أن هناك انفراجة قريباً، على الأقل من خلال هذه الخطوات والتحركات المتواصلة التي تشهدها المنطقة، خليجياً وعربياً وإسلامياً، وحتى أوروبياً».

واردف «المجازر في فلسطين لم تعد تُحتمل والأمريكيين لديهم حساباتهم الخاصة، خصوصاً أنهم على عتبة انتخابات رئاسية، وهذه الأوضاع في الولايات المتحدة ستكون في مصلحة الشعب الفلسطيني».

وتابع «الكثير من الدول الرئيسية المانحة عدلت عن قرارها بتعليق تمويلها لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعادت للمشاركة بحصصها».

وفي ما يتعلق بالشواغر في بعض المناصب الدبلوماسية وسفراء الكويت في الخارج، قال وزير الخارجية: «لدينا خطة لسد الشواغر، وسيجري استكمالها، ونحن بصدد وضع معايير، طبقاً لقرارات مجلس الوزراء، وقد استكملنا الشروط المطلوبة، وقد عُرضت الخطة في مجلس الوزراء، أخيراً، وستنفذ في القريب العاجل. 

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