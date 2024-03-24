عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تخصيص أيام رمضان بدعاء معين لكل يوم؟ دار الإفتاء ترد

الدعاء
الدعاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تخصيص كل يوم من أيام رمضان بدعاء معين؟ حيث ينكر أحد الزملاء ذلك الأمر بحجة أن تخصيص كل يوم بدعاء معين يُعَدُّ بدعة لم ترد في السُّنَّة، فما حكم الشرع في ذلك؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن كتابة بعض الناس على مجموعات التواصل الاجتماعي أدعية لشهر رمضان، وذلك على هيئة دعاء لكلِّ يوم؛ وذلك لتذكير المشاركين بهذه العبادة- أمر جائز شرعًا في كل الأوقات والأحوال.

وأشارت إلى أن هذا الأمر محمود شرعًا، وله أصل في السُّنَّة النبوية من تخصيص بعض الأيام بعبادةٍ معينةٍ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا"، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري.

وذكرت دار الإفتاء، أن إنكار البعض لجواز تخصيص كلِّ يومٍ من أيام رمضان بدعاء معين لتذكير الناس بهذه العبادة بحجة أنها بدعة لم ترد في السُّنَّة -أمرٌ غير صحيح ومردود عليه؛ فالعلماء حين تكلموا على البدعة ذكروا أنها ما حَدَثَ مِمَّا لا أصل له في الشرع يَدُلُّ عليه، وأما ما كان له أصلٌ في الشرع يَدُلُّ عليه فليس ببدعةٍ شرعًا وإن كان يُسَمَّى بدعةً لغة.

وقد قسَّم العلماء المحققون البدعة إلى بدعةٍ حسنة وبدعة سيئة، أو: إلى بدعة ضلالة وبدعة هدى، فبدعة الهدى هي التي توافق تعاليم الإسلام وأصول الشريعة، وهي المرادة في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» أخرجه مسلم.

وأما بدعة الضلالة فهي التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة وأصولها، وهي التي عناها الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» أخرجه مسلم.

دار الإفتاء أيام رمضان ادعية البدعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

بركلات الترجيح.. المنتخب الأولمبي يخسر أمام أستراليا ببطولة غرب آسيا

إصابة إمام عاشور تزيد معاناة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. ما القصة؟

مفاجأة تكشفها كاميرات المراقبة في حريق جراج مدينة نصر .. فيديو

هل الصيام تعذيب للبشر؟ علماء الأزهر يجيبون.. والإفتاء تحدد فوائده

ممكن مكلش 3 أيام.. طارق أبو العينين عن إحساسه بخسارة ماتش لسيراميكا كليوباترا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ