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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون: تغييرات في قانون الإعفاء من التجنيد "للحريديم"

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الأحد، إنه سيتم إجراء تغييرات على قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين “الحريديم” الذي بادر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك بعدما أثار نشر مشروع القانون الإعفاء الذي سيتم تقديمه للحكومة للموافقة عليه الكثير من الانتقادات.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي  يوآف جالانت، أنه لن يقدم مشروع القرار الخاص بقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء للموافقة عليه، كما أنه لن يؤيده.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف "في اللقاءات التي جرت رفضت الأطراف المرونة للأسف وحصنت نفسها في مواقفها السياسية. موقفي لم يتغير ولن أكون طرفا في أي طرح لا تتفق عليه كافة أطراف الائتلاف".

كما اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة نتنياهو بالكذب والتهرب من المسئولية، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "قانون الإعفاء الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد كذب، تهرب من المسئولية، تمييز بين الدم والدم".

وأضاف: "لا إحراج بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاءً من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".

وتابع: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".

الحريديم قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الحكومة الإسرائيلية

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