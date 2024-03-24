أمطار غزيرة لا تتوقف بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من الصرف الصحي

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة استمرت لساعات صباح اليوم الأحد، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد كشفت عن توقعاتها بهطول أمطار اليوم الأحد تبدأ خفيفة إلى متوسطة قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة.

واكدت الشركة عدم وجود تجمعات مياه في الشوارع الجانبية مشيرة إلى انها تقوم بنزح المياه اول بأول في أغلب مناطق المحافظة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة تحسبت لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.