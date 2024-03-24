حسام حسن: منتخب مصر أهم من الأهلي والزمالك

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إراحته للاعبي الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا، في مباراة الفراعنة مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي، "لن أجامل أحدا على حساب منتخب مصر، ولا أوزن الأمور بهذا الشكل، فكل اللاعبين الموجودين في معسكر منتخب مصر سيؤدون المهمة بكل قوة، وتحت أمر المنتخب في المباراة المقبلة ولن يحصلوا على راحة من أجل مباراة أخرى".

وأضاف حسام حسن إن منتخب مصر أهم من الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر، والجهاز الفني يعلم أن هذه الفرق لديها مباريات هامة في إفريقيا، لكن يجب تقديم مصلحة المنتخب قبل كل شئ.

وأتم "الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر عندهم مباريات في إفريقيا، وأنا أمثل مصر، ومباراة كرواتيا مهمة وكل اللاعبين تركيزهم على نهائي بطولة دولية تابعة لفيفا واستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قد طلب من حسام حسن إراحة لاعبي الأهلي خلال المباراة الثانية لمنتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر، خوفًا من تعرضهم للإرهاق قبل مواجهة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.