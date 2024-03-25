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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أيمن العشري: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

صدى البلد

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري إحتفالية كبري اليوم الاثنين عن طريق لجنة سيدات الاعمال التي تترأسها الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة  بمناسبة عيد الأم حيث تم تكريم 10 سيدات من منتسبي الغرفة وموظيفها وذلك  في حضور" شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة واشرف خضر امين صندوق الغرفة المساعد واشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة ومحمد مهران وايهاب سعيد عضوي مجلس إدارة الغرفة "


وأكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته خلال الاحتفالية أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفتخر ونعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة ، وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة، فكانت المرأة المصرية وما زالت وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع بأسره.


وقال "العشري" إن هذه الاحتفالية تجسد جزءًا من مكانة الأم والسيدة المصرية وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف.


ووجّه رئيس غرفة القاهرة تحية إجلال وتقدير للأم المصرية وسيدات مصر اللاتى كافحن على مر التاريخ ، وأثبتن أنهن قادرات على التغيير والعمل وتحمل المسئولية وإثبات أنفسهن في مختلف المجالات.


وتابع رئيس غرفة القاهرة التجارية : علينا أن نرد ولو جزءًا بسيطًا من جميل السيدات المنتسبات للغرفة والموظفات بها بتنظيم هذه الاحتفالية لتهنئة كل سيدات مصر ومنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة بمناسبة عيد الأم الذي لا نعتبره مناسبة سنوية بل مناسبة دائمة في كل لحظة .


وهنأ "العشري" الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن قائلًا " لا يمكن أن نختزل التكريم في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والحب، لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال فالأم تحمل على عاتقها أهم مسئولية، وهي الإنجاب والتربية، فالأم هي عصب المجتمع والنواة الأولى للأسرة، وندعو الله لجميع سيدات مصر أن ينعم عليهن بالصحة والعافية و تحقيق التقدم في جميع المجالات.


من جانبها قالت الدكتورة نجلاء النجار ان الأم تمثل الفرحة بدون أسباب فكل عام وكل الأمهات بخير وانها سعيده بهذاه الاحتفالية موجهه الشكر لرئيس الغرفة  أيمن العشري لرعيته لهذه الاحتفالية كما وجهت الشكر التقدير  لأعضاء مجلس إدارة الغرفة لرغبتهم الصادقة في دعم المشاركة المجتمعية والاحتفال بمثل هذه المناسبات خاصة تكريم الأمهات المثاليات اللآتي تعبن وضحين لصالح أسرهن قائله  " الأم هي أساس الوجود  ولا شئ في الحياة أغلي من الأم  فهي أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى" وكرمها  وجعل الجنة تحت أقدامها، وأوصانا رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم بحسن صحابتها والقرب منها وودها لأنها العطاء بلا حدود ، والمرشد إلي طريق الإيمان والهدوء النفسي، والراحة والطمانينة والسلام ".


وتابعت الدكتورة نجلاء النجار : من منا يتحمل كل هذا الألم والتعب والمشقة ؟ غير الأم فقط  ، لذا هي مصدر الأمان الذي يحتوينا ليزرع فينا الأمل ، ويبعد عنا الطاقات السلبية والوجع والألم  ومهما حاولنا أن نعبر بالكلمات فلن نسطيع أن نوفيها حقها حيث ان  الأم وحدها هي التي تتقبلك كما أنت، وتحب كل ما فينا بالايجابيات والسلبيات  ، وتدعو بالخيروللخير، وتتمني بأن تكون أسعد الناس  ، ولاتريد جزاء ولاشكر، ولاتنتظر عطاء ولاتضحيات، فهى منبع العطاء وأساس التضحيات هي فقط تريد البسمة علي وجه ابنائها والسعادة لقلوبهم والتوفيق و النجاح فى حياتهم.
وإختتمت الدكتورة نجلاء النجار : تحية مغلفة بالشكر والعرفان لكل أم عظيمة تعبت وضحت وربت ، وجادت بكل ماتملك لصالح أبنائها ورحم الله كل أم رحلت عن عالمنا وأعان كل من فقد أمه وكل عام وكل أم بخير وصحة وسعادة ومصدر للأمان والسلام.

احتفالية كبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة المصرية الغرفة التجارية للقاهرة القيادة السياسية أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سيدات مصر

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