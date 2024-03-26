أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات سيدان 2024 .. إصدار اقتصادي من سوزوكي بأقل سعر.. تويوتا كورولا 2003 فبريكا للبيع "اعرف بكام"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استقرت أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 داخل السوق المصري، بعد طرح أحدث قائمة رسمية لسيارات دفسك، وتعد هذه النسخة من أرخص السيارات العائلية من فئة الـ 7 راكب والمقدمة في مصر، حيث تبدأ أسعارها من 670 ألف جنيه.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من الطرازات المختلفة بالسوق المصري، منها النسخة الاقتصادية "ديزاير" والتي تنتمي إلى عائلة السيدان المدمجة، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ظهرت السيارة الأكثر شعبية في سوق المستعمل "تويوتا كورولا" موديل 2003، للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 250 ألف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج أيضا عدا بعض الأجزاء التي تم طلائها للتحديث.

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري بين موديلات 2024، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية، أو فئة السيدان الشهيرة، بالإضافة إلى تنوع العلامات التجارية، إلى جانب نقطة السعر، والتي تشكل أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية.

ظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث لم تقطع السيارة أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

تقدم علامة مرسيدس الألمانية مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، ومنها النسخة الشهيرة GLA موديل 2024.