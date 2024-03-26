عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات سيدان 2024 .. إصدار اقتصادي من سوزوكي بأقل سعر.. تويوتا كورولا 2003 فبريكا للبيع "اعرف بكام"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

استقرار سعر جلوري 330S العائلية .. اعرف بكام

استقرت أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 داخل السوق المصري، بعد طرح أحدث قائمة رسمية لسيارات دفسك، وتعد هذه النسخة من أرخص السيارات العائلية من فئة الـ 7 راكب والمقدمة في مصر، حيث تبدأ أسعارها من 670 ألف جنيه.

 

سيارة اقتصادية من سوزوكي موديل 2024 .. وهذا سعرها الرسمي

تقدم شركة سوزوكي اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من الطرازات المختلفة بالسوق المصري، منها النسخة الاقتصادية "ديزاير" والتي تنتمي إلى عائلة السيدان المدمجة، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

تويوتا كورولا 2003 فبريكا "أوتوماتيك" .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة الأكثر شعبية في سوق المستعمل "تويوتا كورولا" موديل 2003، للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 250 ألف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج أيضا عدا بعض الأجزاء التي تم طلائها للتحديث.

 

أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري بين موديلات 2024، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية، أو فئة السيدان الشهيرة، بالإضافة إلى تنوع العلامات التجارية، إلى جانب نقطة السعر، والتي تشكل أهمية كبيرة ضمن أركان المعادلة الشرائية.

 

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر

ظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2023، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث لم تقطع السيارة أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

 

مرسيدس GLA هاي لاين "بانوراما" 2024 للبيع.. بهذا السعر

تقدم علامة مرسيدس الألمانية مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، ومنها النسخة الشهيرة GLA موديل 2024.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| مفاجأة لمحبي MG في مصر.. خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024 ..بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها

أخبار السيارات| إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك وقود السيارة.. أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

أخبار السيارات| 120 ألف جنيه انخفاضا في الأوفر برايس لـ«نيسان سنترا 2024».. أرخص مركبة موفرة للوقود .. وعربية أوتوماتيك 2022 بأقل سعر

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2022 بأرخص سعر.. الأوفر برايس يتراجع 500 ألف جنيه لـ هيونداي توسان

أخبار السيارات| رخصت 110 آلاف جنيه أسعار جيتور X90 PLUS.. وهذه السيارة نزلت 200 ألف جنيه

أخبار السيارات| سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري ..خطوات لتجهيز عربيتك للعمل في فصل الربيع

أخبار السيارات| خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة.. أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

أخبار السيارات | خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل .. إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب

الحبس سنة وغرامة 50 جنيها عقوبة تخريب مبان معدة لإقامة شعائر دينية

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بالسوق الموازية

أمير عزمي: اللاعب الدولي يختلف عن المحلي.. وكرواتيا أقوى من نيوزيلندا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات سيدان 2024 .. إصدار اقتصادي من سوزوكي بأقل سعر.. تويوتا كورولا 2003 فبريكا للبيع "اعرف بكام"

ما هو عدد أيام إجازات عيد الفطر 2024؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتفطر إيه النهاردة.. رقاق باللحمة وطريقة عمل بطاطس المهروسة بالزبدة والكريمة

أنغام تثير الجدل بفستان جريء.. سعره مفاجأة

بإمكانيات خارقة.. سامسونج تطرح Galaxy Tab S6 Lite 2024

بسعر لقطة و خصم لن يتكرر على النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ