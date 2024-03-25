استقرار سعر جلوري 330S العائلية .. اعرف بكام

استقرت أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 داخل السوق المصري، بعد طرح أحدث قائمة رسمية لسيارات دفسك، وتعد هذه النسخة من أرخص السيارات العائلية من فئة الـ 7 راكب والمقدمة في مصر، حيث تبدأ أسعارها من 670 ألف جنيه.

تعتمد جميع فئات السيارة جلوري 330S موديل 2022 على ناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 غيارات، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج 115 حصانا.

جلوري 330S

وتضم السيارة جلوري 330S موديل 2022 عدد من التجهيزات ابرزها نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، مكيف هواء، جنوط، زجاج كهربائي، مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، قفل مركزي، ريموت تحكم، انذار، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية أمامية، مصابيح ضباب.

جلوري 330S

أبعاد السيارة جلوري 330S

طول قاعدة العجلات 2725 مم.

الطول الكلي للسيارة 4365 مم.

العرض الكلي 1720 مم.

ارتفاع السيارة 1705 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض "الخلوص الأرضي" 170 مم.

جلوري 330S

أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 في مصر

تغيب الفئة الأولى الثالثة والخامسة عن قوائم التسعير، بينما طرحت السيارة عبر الفئة الثانية بسعر يبلغ 670 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفئة الرابعة والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 645 ألف جنيه.