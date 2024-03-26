مرسيدس GLA هاي لاين "بانوراما" 2024 للبيع.. بهذا السعر

تقدم علامة مرسيدس الألمانية مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، ومنها النسخة الشهيرة GLA موديل 2024.

وظهرت السيارة مرسيدس GLA للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات المتخصصة الكترونيًا في هذا المجال، حيث تباع بمفهوم الفبريكا وبحالة الزيرو، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات، منها بصمة خارجية، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

مرسيدس GLA موديل 2024

تحتوي مرسيدس GLA على شاشة ملونة تعمل باللمس، مثبت سرعة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، قفل مركزي للابواب، بلوتوث، حساسات ركن خلفية وأمامية، زجاج خلفية مظلل، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي صوتي.

مرسيدس GLA موديل 2024

وتضم مرسيدس GLA وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، انظمة فرامل منها ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وبرنامج الثبات الالكتروني، رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، نظام متابعة ضغط الاطارات.

مرسيدس GLA موديل 2024

تعمل السيارة مرسيدس GLA بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، متصل بمحرك 1400 CC تيربو، يمكنه انتاج 163 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 8.7 ثانية.

مرسيدس GLA موديل 2024

سعر السيارة مرسيدس GLA موديل 2024

تباع السيارة مرسيدس GLA موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 3 ميلون جنيه.