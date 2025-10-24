حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون

شهدت قرية كفر العجرمة بمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ظهور ثعبان ضخم شبيه الكوبرا بإحدى الأراضي الزراعية الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم إلي مناشدة الطب البيطري بالتدخل لتأمين ارواح وحياة المزارعين.



في المقابل كانت المفاجأة تخبط اراء المزارعون حول حقيقة انتشار الثعابين الضخمة والتي يتجاوز طولها اكثر من ثلاثة أمتار .



أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مديرية هيئة الطب البيطري بأهمية رفع حالة الطوارئ وتشكيل لجان من الأطباء لفحص حقيقة وجود ثعابين بالأراضي الزراعية بقرية العجرمة بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور محل شكوك بعدم حقيقتها فضلا عن عدم وجود فيديو يوثق ظهور الثعابين بنطاق قرى ومراكز محافظة الغربية.