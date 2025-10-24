روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان

أعلن الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية منذ قليل عن وفاة ابنته الدكتور مها توفيق يعد صراع مع مرض السرطان .

ناعيا بقوله "(نقيب أطباء الغربيه ينعي ابنته ) ..ابنتي الدكتورة مها يا مقلة العين.. يا كل الفكر ..ياقطعة من القلب.. يا كل شيء قمت بزفافك الي زوجك في أبريل 2023 واليوم أزفك الي الجنة قلبي يعتصر وروحي تنسحب عيني ودموعي لاتجف الي ان ألقاك.. ياحبيبي يااقرب مافي الكون الي قلبي.. ولا اقول إلا( أنا لله وانا إلية راجعون).

وتابع نقيب الأطباء بقوله " سنصلي عليك باكر في مسجد الباشا بعد صلاة الظهر.وصعدت الروح الي السماء وجسدك الطاهر الي المقابر الجديدة " .



الجدير بالذكر أن الطبيبة الراحلة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان طوال الأشهر الماضية وعلاجها داخل أحدي مستشفيات الخاصة.