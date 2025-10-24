قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
سر تحول موقف ترامب اتجاه غزة من مشروع "ريفييرا" إلى اتفاق شرم الشيخ.. نبيل فهمي يجيب

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الخطوة التي تمت في شرم الشيخ والمفاوضات التي سبقتها تمثل تطورًا قد يكون إيجابيًا إذا جرى تحصينها وتنفيذها بالكامل، مشددًا على أهمية ضمان عدم إساءة أي طرف تفسير بعض البنود أو استخدامها كذريعة لعدم الالتزام بالاتفاق.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، لكنه ما زال غير مطمئن إلى استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل من غزة، مؤكدًا أن الانسحاب من القطاع يمثل الخطوة الأولى نحو حل النزاع الأشمل الذي يجب أن يتضمن إنهاء الاحتلال والوصول إلى تسوية نهائية عادلة.

وفي حوار خاص مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أشار فهمي إلى أن الموقف العربي الموحد كان عاملاً حاسمًا في مواجهة محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأبناء غزة، لافتًا إلى أن التكاتف العربي خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر تمسكًا واضحًا برفض الاحتلال وبمبدأ حل الدولتين، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال قمة شرم الشيخ أمام وسائل الإعلام.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن التعامل مع شخصية ترامب يتطلب وضوحًا وثباتًا في الموقف العربي، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يتعامل بذهنية "تعاقدية" تقوم على ما يُطرح على الطاولة، وهو ما يستدعي من الدول العربية أن تكون حاسمة في طرح مواقفها وألا تقبل بأي مقترحات خاطئة أو مجحفة بحقوقها.

وأكد فهمي أن قبول الباطل على حساب الحق هو الفشل الأكبر، داعيًا الدول العربية إلى الاستمرار في نهجها الثابت القائم على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة ورفض أي محاولات لتصفية القضية، مشددًا على أن الوحدة العربية هي الضمانة الأساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

