أحدث ظهور لـ محمد صلاح من حمام السباحة.. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الـ"ستوري".

وظهر صلاح في الصورة بجوار حمام سباحة.

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفراعنة كانوا يحتاجون لقائد يساعد اللاعبين على تصحيح تمركزاتهم في الملعب.



وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر كان يحتاج لقائد في مباراة كرواتيا، كان يجب تحديد اللاعب الذي يُوجّه اللاعبين في الملعب لتصحيح تمركزاتهم".

وأضاف: "كان على حسام حسن توسيع قاعدة خياراته في منتخب مصر، هو يريد صناعة فريق للمستقبل، ولكن يجب أن يفعل ذلك عندما يجد نوعية اللاعبين الذي يستطيعون فعل ذلك".

وتابع: "لا يوجد لاعبون حاليًا يستطيعون قيادة المنتخب للفوز بسهولة، وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا لم يستطيعا صناعة الفارق في المباراة، وهما غير جاهزين حاليًا".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "محمد هاني مستواه يتراجع منذ مباراة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية".