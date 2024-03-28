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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هراء.. الولايات المتحدة ترفض اتهامات روسيا بتورط أوكرانيا في هجوم موسكو الإرهابي

صدى البلد

نفى البيت الأبيض المزاعم التي وجهتها روسيا، واتهمت فيها أوكرانيا بالتورط في الهجوم الأخير على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، ووصف هذه التأكيدات بأنها "هراء".

ووفقا للمتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، فإن الولايات المتحدة تنسب بشكل لا لبس فيه المسؤولية عن الهجوم إلى تنظيم داعش، مشددة على أن الجماعة المتطرفة هي "المسؤولة الوحيدة" عن الحادث.

وأوضح كيربي أيضًا أن الولايات المتحدة قدمت تحذيرات كتابية متقدمة لأجهزة الأمن الروسية بشأن هجمات متطرفة محتملة، بما في ذلك التهديد المحدد لقاعة الحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس. وكان هذا التحذير جزءًا من سلسلة من التنبيهات التي تتم مشاركتها بانتظام مع موسكو.

ويأتي رد البيت الأبيض وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة في أعقاب الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية.

ويؤكد رفض المزاعم الروسية موقف الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، ويشير إلى الحاجة إلى الوضوح والتعاون في معالجة التهديدات الأمنية في المنطقة.

ويهدف رد الولايات المتحدة السريع إلى إعادة تأكيد التزامها بمكافحة الإرهاب والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا.

ويسلط موقف البيت الأبيض الضوء على أهمية الاستجابات القائمة على الأدلة والتعاون الدولي في معالجة التحديات الأمنية بشكل فعال.

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