أخبار السيارات|انخفاض أسعار 5 عربات SUV "اعرف بكام".. تخفيض جديد لأسعار توريس 2024.. ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 بأرخص ثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت قائمة سيارات شركة أوبل الألمانية، تراجعًا للأسعار الرسمية المقدمة بالسوق المصري وذلك عن جميع الطرازات، ومنها النسخة "كروس لاند" والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية مقدمة وسط عائلة سيارات أوبل وبين موديلات 2024.

انخفضت أسعار السيارة KGM توريس الكورية موديل 2024 للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري، حيث وصل إجمالي التخفيضات السعرية إلى 590 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، مع طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

شهدت السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، انخفاضا في أسعارها الرسمية للمرة الأولى منذ تقديمها بالسوق المصري، حيث تراجعت أسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 250 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، بحسب الفئات المقدمة محليًا.

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس عن الكثير من السيارات.

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة باسم "بوما"، واحدة من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت بالشارع المصري، والتي حصلت على شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة للإعتمادية المعروفة عن الصانع الياباني، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، وسهولة الصيانة ايضا مقارنة بسيارات أخرى.