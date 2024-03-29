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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات|انخفاض أسعار 5 عربات SUV "اعرف بكام".. تخفيض جديد لأسعار توريس 2024.. ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 بأرخص ثمن

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة رياضية تقدمها أوبل في مصر.. بعد التخفيضات الأخيرة

شهدت قائمة سيارات شركة أوبل الألمانية، تراجعًا للأسعار الرسمية المقدمة بالسوق المصري وذلك عن جميع الطرازات، ومنها النسخة "كروس لاند" والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية مقدمة وسط عائلة سيارات أوبل وبين موديلات 2024.

 

للمرة الثانية .. تخفيض جديد لأسعار توريس 2024

انخفضت أسعار السيارة KGM توريس الكورية موديل 2024 للمرة الثانية خلال شهر مارس الجاري، حيث وصل إجمالي التخفيضات السعرية إلى 590 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، مع طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

 

تخفيض يصل لـ 300 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

شهدت السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، انخفاضا في أسعارها الرسمية للمرة الأولى منذ تقديمها بالسوق المصري، حيث تراجعت أسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 250 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، بحسب الفئات المقدمة محليًا.

 

انخفاض أسعار 5 سيارات SUV موديل 2024.. اعرف بكام

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس عن الكثير من السيارات.

 

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 "فبريقا" أوتوماتيك .. بأرخص سعر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة باسم "بوما"، واحدة من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت بالشارع المصري، والتي حصلت على شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة للإعتمادية المعروفة عن الصانع الياباني، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، وسهولة الصيانة ايضا مقارنة بسيارات أخرى.

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