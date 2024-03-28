مصطفى بكري لـ مصطفى وزيري: شكرا لما قدمته للوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتور مصطفى وزيري قدم الكثير في مجال الآثار وتعاون مع العديد من الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أنه تم إنهاء خدمته في الأيام الماضية وجاء خلفا له الدكتور محمد إسماعيل كأمين عام المجلس الأعلى للآثار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: "أقول للدكتور مصطفى وزيري شكرا على ادائك المتميز خلال الفترة السابقة شكرا انك رفضت إغراءات عديدة للسفر للعمل بالخارج برواتب خيالية وصممت على الاستمرار في مصر”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “أنت رجل وطني تستحق كل التقدير والاحترام”.