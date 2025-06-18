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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها كواليس مسلسل «فات الميعاد»

أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي
أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها كواليس أحدث مسلسلاتها “فات الميعاد” الذى يعرض حاليا رفقة الفنان أحمد مجدي.

وكتبت على الصورة، معلقة: “حلقة ١ مشهد ١ شوت ١ أول مرة”.

وتمكن مسلسل فات الميعاد من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك عبر منصة watch it حيث احتل مسلسل فات الميعاد مع عرض الحلقة الأولي المركز الأول، ضمن قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة فى مصر.

أبطال مسلسل فات الميعاد 

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد،  أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

 

تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

اسماء ابو اليزيد أحمد مجدي مسلسل فات الميعاد

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