سابرينا كاربنتر ترد بسخرية على تعليق ينتقد غلاف ألبومها الجديد

أثارت الفنانة العالمية سابرينا كاربنتر الجدل بعد إعلان ألبومها الجديد “Man’s Best Friend” المقرر طرحه في 29 أغسطس 2025، والذي ظهر غلافه بشكل جريء، ما دفع أحد المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا) للتعليق قائلًا:

“هل تمتلك شخصية خارج هذه الصورة؟”.

وردت كاربنتر على التعليق بإيجاز ساخر قائلة:

“طبعًا عندي، وشخصيتي ممتازة.”



الألبوم الجديد هو السابع في مسيرة سابرينا الفنية، ويتضمن أغنية “Manchild” التي طُرحت في 5 يونيو الجاري.

وفي حوارها الأخير مع مجلة Rolling Stone، تحدثت سابرينا عن التباين في ردود الأفعال على بعض اختياراتها الفنية، مؤكدة أنها لا تركز على التعليقات السلبية، بل ترى في ذلك مساحة للسخرية والمرح.





وقالت: “الناس دايمًا تركز على مشهد أو سطر وتنسى باقي العمل، ولكن اللي ييجي الحفل فعلاً، هيسمع الأغاني العاطفية والهادية، مش بس اللي الناس بتحب تكتب عنها.”

وأضافت أنها لا تشعر بالغضب من هذه التفاعلات، لكنها أحيانًا تشعر بضغط أن تكون دائمًا مرحة في ردودها.

التعليقات



وانتشرت التعليقات المنتقدة على منصات مثل X وTikTok، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من طبيعة الصورة التي وصفت بأنها “مُهينة” و”مسيئة للمرأة”، بينما رأى البعض الآخر أن الغلاف يمثل تراجعًا عن الرسائل القوية التي لطالما ارتبطت بها كاربنتر في أعمالها السابقة.



وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد الجدل حول بعض اختيارات الفنانين المتعلقة بالترويج لأعمالهم، لا سيما في ظل وجود جمهور من الفئات العمرية الصغيرة. حيث أشار بعض المتابعين إلى أن جزءًا كبيرًا من جمهور كاربنتر هم من الأطفال والمراهقين، ما يجعل هذه الاختيارات محل تساؤل من الناحية الأخلاقية والاجتماعية.





في المقابل، لم تُصدر كاربنتر أو فريقها الفني بيانًا رسميًا حتى الآن بشأن الجدل المثار، بينما يستمر الحديث عبر المنصات حول حدود الإبداع، وأهمية مراعاة الرسائل البصرية في الأعمال الفنية التي تتوجه لجمهور متنوع.



الجدير بالذكر أن سابرينا حققت نجاحاً كبيراً بألبومها السابق “Short n’ Sweet” الصادر في أغسطس 2024، والذي حصد جوائز جرامي عن فئة أفضل ألبوم بوب صوتي، وأفضل أداء منفرد عن أغنية “Espresso”.