ماذا حدث داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي من قبل مسئول مختلس..تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتهامه باختلاس ٧١٥ ألف جنيه.

تفاصيل أمر الاحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل مراجع وصراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة) اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس مبلغ ٧١٥٠٣٦ جنية" سبعمائة وخمسة عشر ألف وستة وثلاثون جنيهاً والمسلمة اليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بان قام بتحصيل تلك المبالغ من عملاء الشركة جهة عمله لتوريدها اليها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.