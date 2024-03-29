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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

43 شهيد.. المرصد السوري يكشف حصيلة العدوان الاسرائيلي علي البلاد

ارشيفي
ارشيفي

ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي علي سوريا والتي طالت مواقع قرب مطار حلب الدولي  الي 43 شهيد منهم 36 من قوات الجيش السوري و6 من حزب الله اللبناني وعنصر من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية بالإضافة الي وجود عشرات الإصابات بعضها حرجة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان السوري؛ فقد طالت الضربات الإسرائيلية مستودعاً للصواريخ لحزب الله اللبناني ويقع بالقرب منه مركز للتدريب في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي. 

كما استهدف القصف الإسرائيلي معامل الدفاع في السفيرة، بينما انطلقت صواريخ الدفاع الجوي التابع للجيش السوري لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية وإفشال الهجوم. 

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 20 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 56 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 105 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة

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