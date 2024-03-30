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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوكرة يقسو على قطر بخماسية في الدوري

الوكرة
الوكرة

حقق الوكرة الفوز على قطر بنتيجة 5-1، مساء اليوم السبت، على ستاد سحيم بن حمد، في إطار الجولة 19 من عمر دوري نجوم قطر.

أحرز أهداف الوكرة، جاسيتنو دالا "هدفين" ومحمد بن يطو "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء، وأيوب العسال، في الدقائق 52 و68 و71 و72 و88.

بينما أحرز الإيفواري يوهان بولي، هدف قطر في الدقيقة 26.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشر الوكرة عن أنيابه وسيطر على مجريات الأمور تماما.

وأدرك الوكرة، التعادل بعد 7 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، قبل نجاحه في تسجيل 4 أهداف متتالية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الوكرة إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد قطر عند 16 نقطة في الترتيب العاشر

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