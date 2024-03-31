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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

فطارك عندنا.. طريقة عمل البامية المجمدة وخضار سوتيه واكتشفي الفوائد

طريقة عمل الخضار
طريقة عمل الخضار السوتية وفوائدة

الخضار السوتيه هي وصفة تقليدية شهيرة في العديد من الثقافات، وتتكون من خضروات مشوية أو مطهوة في صلصة تحتوي على توابل وتوجد فيها عادة مكونات إضافية مثل الثوم والليمون، إليك طريقة عمل خضار السوتية، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

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طريقة عمل الخضار السوتيه وفوائده

المكونات:

مجموعة من الخضروات المفضلة لديك (مثل الكوسا، الباذنجان، الفلفل الأحمر، البصل، البطاطس، الجزر، البروكلي)
زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
توابل اختيارية (مثل الكمون، الكزبرة، البابريكا)
ثوم مفروم (اختياري)
عصير ليمون

طريقة عمل الخضار السوتيه وفوائده

قطع الخضروات إلى شرائح رقيقة أو مكعبات صغيرة. يمكنك تقطيعها بأي شكل تفضله.
سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضف قليلًا من زيت الزيتون.
أضف الخضروات إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتتغطى بالزيت.
قم بتحريك الخضروات من حين لآخر لمنعها من الالتصاق بالمقلاة. يمكنك أيضًا تغطية المقلاة لبعض الوقت لتنضج الخضروات بشكل أفضل.
عندما تصبح الخضروات ناعمة ومطهوة وتحمر قليلاً، قم بإضافة التوابل المفضلة لديك (مثل الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا) والثوم المفروم (إذا رغبت).
قلب المكونات جيدًا لضمان توزيع التوابل بالتساوي.
قبل إزالة المقلاة عن النار، رش عصير الليمون فوق الخضروات لإضافة نكهة منعشة وحمضية.
قدم خضار السوتية ساخنة كوجبة جانبية أو قاعدة للوجبة الرئيسية.


فوائد خضار السوتية

يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم.
يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.
يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.
قليل السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في إدارة الوزن.
يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
يحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين سي وفيتامين ك وبعض العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.
يمكنك تخصيص وصفة خضار السوتية وفقًا لتفضيلاتك الشخصية واختيار الخضروات التي تحبها وتوابلك المفضلة.

طريقة عمل البامية المجمدة

إليك طريقة عمل البامية المجمدة:

المكونات:

500 غرام من البامية المجمدة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومة
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون (اختياري)
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل البامية المجمدة

سخن زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
أضف البصل المفروم والثوم المفروم إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.
أضف البامية المجمدة إلى المقلاة وقلبها مع البصل والثوم.
قم بتحريك البامية بانتظام لتتجنب الالتصاق ولتتساوى في الطهو.
أضف التوابل، بما في ذلك الكزبرة المطحونة، الكمون المطحون، الفلفل الأحمر المطحون (إذا رغبت)، الملح، والفلفل حسب الذوق.
استمر في قلب البامية حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية. قد يستغرق ذلك حوالي 15-20 دقيقة.
طعم البامية وتأكد من أنها تتناسب مع توابلك المفضلة. إذا لزم الأمر، يمكنك إضافة المزيد من التوابل والتحريك جيدًا.
بمجرد أن تكون البامية ناضجة وطرية، قم بإزالة المقلاة عن النار.
قدم البامية المجمدة ساخنة كوجبة جانبية مع الأرز أو الخبز.
يمكنك تعديل توابل البامية المجمدة وفقًا لذوقك الشخصي. يمكنك أيضًا إضافة مكونات إضافية مثل الطماطم المفرومة أو صلصة الطماطم لإضافة نكهة إضافية. تذكر أن البامية المجمدة قد تفرز سائلًا أثناء الطهي، ولكن يمكنك استمرار القلي والتحريك حتى يتبخر السائل وتصبح البامية أكثر قوامًا وقرمشة.

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