حجز 90 ألف نسخة.. سيارة "شاومي" SU7 الكهربائية بهذا السعر

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا، عن نسختها الجديدة كليًا SU7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، مع انتمائها إلى فئة السيارات الكهربائية، ومن المدهش أن يتم حجز نحو 90 ألف نسخة بعد طرح السيارة بـ 24 ساعة فقط.

وتصل قيمة دفعة الحجر إلى 850 دولار، وتلقت شاومي نحو 88 ألف و898 طلب للحجز، وسط توقعات بتجاوز هذا الرقم، وتشير البيانات أن من المتوقع بدء تسيلم حجوزات السيارة للعملاء مع نهاية شهر أبريل القادم 2024.

شاومي SU7

تأتي السيارة شاومي SU7 بتصميم خارجي انيق بمظهر رياضي، مع سبويلر خلفي، ولمسات انسابية تعزز من قدرات السيارة في التسارع والتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامية حادة الشكل، واضاءة LED، مع جنوط رياضية.

شاومي SU7

وتنطلق السيارة شاومي SU7 عبر نسختين الاولى بمدى يصل إلى 668 كيلومترًا، بينما يصل مدى الفئة الثانية إلى 800 كيلومترًا، إلى جانب توزيد السيارة بعدد من التجهيزات والتي تتضمن أدوات مساعدة قائد المركبة، وتقنيات الرفاهية، بالاضافة إلى تجهيزات الحماية.

شاومي SU7

اسعار السيارة الكهربائية شاومي SU7 الجديدة كليًا

تبدأ أسعار السيارة شاومي SU7 الجديدة من 29,900 دولار، أي ما يقرب من 925 ألف جنيه مصري، بخلاف رسوم الضرائب والشحن والجمارك.