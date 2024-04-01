عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حجز 90 ألف نسخة.. سيارة "شاومي" SU7 الكهربائية بهذا السعر

شاومي SU7
شاومي SU7

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا، عن نسختها الجديدة كليًا SU7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، مع انتمائها إلى فئة السيارات الكهربائية، ومن المدهش أن يتم حجز نحو 90 ألف نسخة بعد طرح السيارة بـ 24 ساعة فقط.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

بنفس السعر .. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

موفرة في الوقود .. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

وتصل قيمة دفعة الحجر إلى 850 دولار، وتلقت شاومي نحو 88 ألف و898 طلب للحجز، وسط توقعات بتجاوز هذا الرقم، وتشير البيانات أن من المتوقع بدء تسيلم حجوزات السيارة للعملاء مع نهاية شهر أبريل القادم 2024.

شاومي SU7

تأتي السيارة شاومي SU7 بتصميم خارجي انيق بمظهر رياضي، مع سبويلر خلفي، ولمسات انسابية تعزز من قدرات السيارة في التسارع والتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامية حادة الشكل، واضاءة LED، مع جنوط رياضية.

شاومي SU7

وتنطلق السيارة شاومي SU7 عبر نسختين الاولى بمدى يصل إلى 668 كيلومترًا، بينما يصل مدى الفئة الثانية إلى 800 كيلومترًا، إلى جانب توزيد السيارة بعدد من التجهيزات والتي تتضمن أدوات مساعدة قائد المركبة، وتقنيات الرفاهية، بالاضافة إلى تجهيزات الحماية.

شاومي SU7

اسعار السيارة الكهربائية شاومي SU7 الجديدة كليًا 

 

تبدأ أسعار السيارة شاومي SU7 الجديدة من 29,900 دولار، أي ما يقرب من 925 ألف جنيه مصري، بخلاف رسوم الضرائب والشحن والجمارك.

شاومي SU7
شاومي SU7 شاومي SU7 السيارة شاومي SU7 سيارة شاومي SU7 اسعار السيارة الكهربائية شاومي SU7 شاومي SU7 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موضوعات متعلقة

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

هيونداي النترا HD بأقل سعر في سوق المستعمل .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ260 ألف جنيه.. أسعار إم جي RX5 PLUS 2024 في مصر

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

سعرها نزل 125 ألف جنيه .. سيارة كروس أوفر موديل 2024 فما هي ؟

شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 هاي لاين .. بأرخص سعر

بنفس السعر .. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر

فولكس فاجن تقدم نسختها الشهيرة "جولف" 2024 بهذا السعر

ترشيحاتنا

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع جندي من الكتيبة 77 في غزة

رضا عبد العال: صن داونز المنافس الوحيد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

بفضل مبادرة رئيس الوزارء.. أسعار اللحوم تبدأ في الانخفاض بالأسواق 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

تيشرتات بصور والدهما.. إيمي ودنيا سمير غانم تخطفان الأنظار

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ