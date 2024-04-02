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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الشعب ينتظر استكمال جني ثمار 10 سنوات من الإنجازات والمشروعات

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر تشهد عُرسًا ديمقراطيًا جديدًا، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، ليستكمل ما بدأه من إنجازات ومشروعات قومية ضخمة ويجني ثمارها، تلك الولاية التي تؤسس لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مفهوم الديمقراطية والبناء والتنمية والتقدم والازدهار .

وأكدت الهريدي في تصريحات لها، أن الشعب المصري سطر ملحمة ديمقراطية شهد لها العالم، وقطعت ألسنة المشككين في وعي المواطن وحرصه على أداء واجبه وممارسة حقوقه الدستورية، باصطفافة أمام  اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ والتصويت لصالح المرشح الرئاسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذا الوعي الكبير يُعد من ثمار الحوار الوطني الذي دعا له سيادته، وقدّم روشتة علاج للكثير من القضايا والملفات الشائكة التي تهم المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الادارة الحكيمة للرئيس السيسي للبلاد حققت طفرة كبيرة من الإنجازات على مدار 10 سنوات في جميع القطاعات، والتي بدأت بالقضاء على الإرهاب من جذوره، ووضع البنية التحتية الأساسية التي تخدم كافة المشروعات، سواء كانت في الطرق ووسائل النقل أو حتى البنية التشريعية الداعمة لمزيد من الاستثمارات في مجالات مختلفة، كإقامة المشروعات أو البناء أو الصناعة وكذلك الزراعة والسياحة، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي أعادت الاعتبار للريف المصري وإحياء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية وعملت على بناء الإنسان المصري، و مواجهة الأزمات الاقتصادية.


وأشارت الهريدي إلى أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي مازالت تنتظر المزيد من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، على رأسها تعزيز القطاعات الإنتاجية وإحلال الصادرات محل الواردات، واستكمال المشروعات التي لم تُستكمل بعد، وتعزيز الأمن القومي المحاط بالتحديات من كل الجوانب
 

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