إيناس الدغيدي: مش بحب في الراجل شكله المهم "الباور" والسلطة| فيديو

قالت المخرجة ايناس الدغيدي ، إنها لا تقدر أن تعيش دون الحب، موضحة: "ممكن أشوف حد وأحبه بس مش هقوله وبحب في الراجل شخصيته وقوته".

وتابعت "الدغيدي"، خلال لقائها لبرنامج "أسرار" مع الإعلامية "أميرة بدر" والمذاع على فضائية "النهار": مش بحب في الراجل شكله المهم "الباور" والسلطة والقوة" .

وأكملت : الراجل اللي بحبه عنده باور وسلطة بس هو مش عارف هو مين، ومعرفش رقمه وهو متجوز.

وواصلت : ممكن أبقى حبيبة ولا يمكن أن أكون زوجة تانية، ولا يمكن أعترفله بحبي.

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