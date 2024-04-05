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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: مصر استطاعت أن تضع نفسها على خريطة العالم.. لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: مصر استطاعت أن تضع نفسها على خريطة العالم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت على موعد جديد يوم الثلاثاء الماضي، عند قيام الرئيس السيسي، بأداء اليمين الدستورية، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

رشاد العليمي: ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي بمثابة معجزة
أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن ما تحقق في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة بمثابة معجزة، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيدرك  تلك الإنجازات في المستقبل.

 

هل صيغة تكبيرات العيد المعتاد عليها المصريون بدعة؟.. المفتي يجيب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن "صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد، صيغة شرعية صحيحة؛ لا وجه مطلقا لاعتراض البعض عليها أو وصفها بالبدعة، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

 

المنظار يحسم الأمر .. حسام موافي يكشف أهم أسباب الإصابة بالقولون العصبي
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن مرض القولون العصبي قد يكون بسبب نفسي، ولكن لا بد لمريض القولون أن يتم عرضه على الطبيب لتحديد سبب الإصابة والعلاج.

 

إيناس الدغيدي: لن أسحب تصريحي عن الحجاب.. ومش بهتم أسمع شيوخ| شاهد
قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن علاقتها بربنا قوية، وتشكر ربنا صباحا ومساء، ولكنها لا تستمع لشيوخ أبدا، موضحة: "بحب جملة خدتها من علم الطاقة وهي اللهم إني أحبك فاحببني فيك أكثر".

 

لأول مرة.. حسام حبيب يكشف سر حلق شيرين شعرها.. فيديو
كشف المطرب حسام حبيب، سر حلق الفنانة شيرين عبد الوهاب شعرها.

 

الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة
أعلنت الأمم المتحدة، أن تحركات المساعدات الإنسانية في غزة ستستأنف الليلة بعد تجميد استمر 48 ساعة، وفقا لخبر  عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

صلاح عبد الله: وثقت في شخص ونصب عليا وبعد سنين فوجئت بخبر وفاته
كشف الفنان صلاح عبد الله، تعرضه لمواقف انخدع فيها خلال مسيرة حياته وتعرضه للنصب من أحد الأشخاص، مضيفا: "اكتر ناس خدعوني ناس مش معروفين وفي موقف وأهلي بينبهوا عليا مقولش حاجات معينة ولكن في حد نصب عليا ومكنتش متوقع التركيبة بتاعته كده".

 

إبراهيم سعيد: "شيكابالا كفاية عليه كده.. مفيش حد مخلد"
علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تصريحاته التي انتقد فيها محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، إذ وصفه من قبل أنه لم يعد مفيدا لنادي الزمالك.

 

البيت الأبيض: لا توجد أى تغييرات جوهرية فى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل
أكد البيت الأبيض، أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

مصطفى بكري الرئيس السيسي المجلس الرئاسي اليمني ايناس الدغيدى حسام موافي

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