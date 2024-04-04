هل صيغة تكبيرات العيد المعتاد عليها المصريون بدعة؟.. المفتي يجيب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن "صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد، صيغة شرعية صحيحة؛ لا وجه مطلقا لاعتراض البعض عليها أو وصفها بالبدعة، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبَّر على ما يُكبِّر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك أمورًا محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها موافقة للشرع ولأوامر النبي، وهي أمور مقبولة؛ وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن من سَن في الإسلام سٌنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

