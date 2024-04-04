إيناس الدغيدي: لن أسحب تصريحي عن الحجاب.. ومش بهتم أسمع شيوخ| شاهد

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن علاقتها بربنا قوية، وتشكر ربنا صباحا ومساء، ولكنها لا تستمع لشيوخ أبدا، موضحة: "بحب جملة خدتها من علم الطاقة وهي اللهم إني أحبك فاحببني فيك أكثر".

وتابعت "الدغيدي"، عبر برنامج "أسرار"، والمذاع على فضائية "النهار": "والدي كان طول النهار بيكلمنا في الدين فأنا بالنسبالي الدين واخداه من وأنا عندي خمس سنين وكان راجل متفتح".

وأردفت "الدغيدي": رحت حجيت قبل كده مرتين وعملت ٢٠ عمرة، وأول مرة عيطت بس بعد كده بقت بالنسبالي طقوس بعملها".

وكشفت أنها لن تتراجع عن أي تصريح قالته في الماضي، ولن تسحب تصريحاتها عن الحجاب.