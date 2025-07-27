إسرائيل تعلن هدنة إنسانية مؤقتة في 3 مناطق بقطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة في ثلاث مناطق محددة بقطاع غزة، تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك اعتبارًا من مساء أمس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في القدس، دانا أبو شمسية، إن الهدنة تبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ووصفتها السلطات الإسرائيلية بـ"تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لما نقلته أبو شمسية، تم تنسيق هذه الخطوة مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، حيث تم تمييز المناطق المشمولة بالهدنة باللون الأبيض على خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي لتوجيه حركة القوافل الإنسانية.