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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتجنب الإصابة بالجفاف.. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
رنا عصمت

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الإمساك نتيجة اتباع نظام غذائي خاطئ أو المعاناة من مشكلة صحية ما تسببه، ووفقا لموقع بولد سكاى نقدم لك فى هذا التقرير بعض أسباب الإمساك والأطعمة التى يجب الابتعاد عنها.


 

يمكن التخفيف من الإمساك باستخدام علاجات منزلية بسيطة، مثل:

1-شرب كميات كافية من الماء:

الجفاف يُعد من الأسباب الرئيسية للإمساك، لذا فإن شرب نحو 8 أكواب من الماء يوميًا يُساهم في ترطيب الجسم وتليين البراز، مما يسهل خروجه، ويُفضّل أحيانًا شرب الماء الدافئ للحصول على راحة فورية.

2-تناول الألياف بشكل تدريجي:

يُنصح بزيادة كمية الالياف في النظام الغذائي تدريجيًا، وتعمل الألياف على زيادة حجم البراز وتليينه، مما يُسهل إخراجه.

3- تقليل الأطعمة الغنية بالدهون مثل الجبن ومنتجات الألبان:

هذه الأطعمة تُبطئ عملية الهضم وقد تبقى لفترة أطول في الأمعاء، مما يزيد من صعوبة التخلص من الفضلات. لذلك يُفضل الحد من تناول الأغذية المُعالجة و منتجات الالبان لتجنب الإمساك.

4-ممارسة الرياضة بانتظام:

قلة الحركة تُعد من العوامل المساهمة في الإمساك، ويُوصى بممارسةالرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا أو 150 دقيقة أسبوعيًا، فالنشاط البدني يحفّز عضلات الأمعاء ويُحسّن من حركتها، ويمكن اختيار تمارين خفيفة مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجة.

5- اعتماد وضعية القرفصاء أثناء التبرز:

هذه الوضعية تساعد على استرخاء عضلات الحوض واستقامة القولون، مما يُقلل الحاجة إلى الشدّ أو الحزق أثناء التبرز.

لتجنب الاصابة بالجفاف طرق فعالة لتخفيف الإمساك طرق فعالة لتخفيف الإمساك 5ل طرق فعالة لتخفيف الإمساك

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لتجنب الإصابة بالجفاف.. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك
لتجنب الاصابة بالجفاف .. طرق فعالة لتخفيف الإمساك

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