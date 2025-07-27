هاتف iQOO Z10 5G.. إمكانيات جبارة وسعر مناسب

كشفت تقارير حديثة أن شركة iQOO تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Z10 في الصين. وقد بدأت الشركة بالفعل بالتلميح إلى وصول هاتف iQOO Z10 Turbo+ المزود بمعالج Dimensity 9400 Plus ويبدو أن الطراز الآخر هو iQOO Z10 المزود بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع. وقد حصل هذا الهاتف مؤخرًا على موافقة هيئة CMIIT الصينية.

مواصفات هاتف iQOO Z10

حصل هاتف Vivo القادم برقم الطراز V2506A على موافقة هيئة الصناعة والتصنيع الصينية (CMIIT). يكشف الكود المصدري لقائمة CMIIT أن الجهاز مزود ببطارية بسعة 8010 مللي أمبير/ساعة. ويبدو أنه هاتف iQOO Z10.

تُطرح iQOO هاتف iQOO Z10 في السوق العالمية حاليًا. أما هاتف Z10 القادم، فهو جهاز مختلف مُخصص للسوق الصينية.

وكشفت التقارير أن هاتف iQOO Z10 سيضم شاشة OLED مسطحة تدعم دقة 1.5K. أما بالنسبة للتصوير، فسيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. أما من حيث المواصفات، فسيضم الجهاز معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع وبطارية بسعة 8010 مللي أمبير/ساعة.

وبالمقارنة، يحتوي هاتف iQOO Z10 العالمي على شاشة OLED ذات حافة منحنية، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وشريحة Dimensity 7300، وبطارية بسعة 7300 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 90 وات.

على الجانب الآخر سيحصل هاتف iQOO Z10 Turbo+ على شريحة Dimensity 9400 Plus وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 90 وات وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت. ومن المرجح أن تكون بقية مواصفاته مطابقة لهاتف iQOO Z10 Turbo Pro الحالي ، المزود بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع.

من المتوقع إطلاق Z10 Turbo+ في أغسطس بالصين و بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي.